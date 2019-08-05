Сирийская армия прервала перемирие в Идлибе

Гостелеканал Ikhbariya со ссылкой на заявление генерального командования Вооруженных сил Сирии заявил, что сирийская армия возобновляет боевые действия в Идлибе.

«Отталкиваясь от договоренности по прекращению огня на условиях выполнения Анкарой сочинских договоренностей, чего не произошло, вопреки усилиям Сирии в данном направлении, армия и вооружение силы возобновляют свою боевую операцию против террористических группировок с различными наименованиями», – передает РИА «Новости» текст коммюнике командования.

В заявлении говорится, что сирийская армия ответит на любую агрессию на основании своих конституционных обязанностей по защите народа Сирии.

В четверг власти Сирии согласились на прекращение огня в Идлибе при выполнении ряда условий, однако запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» отказалась вывести боевиков из демилитаризованной зоны.

Позже засевшие в Идлибе боевики продолжили обстрел сирийских провинций Хама и Алеппо, четверо военных армии САР получили ранения.