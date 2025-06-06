Число пострадавших в аварии с автобусом под Хабаровском достигло 22 человек

Tекст: Мария Иванова

Число пострадавших в аварии с автобусом под Хабаровском увеличилось до 22 человек, передает ТАСС.

Главврач краевой клинической больницы им. О.В. Владимирцева Александр Калашников уточнил, что «22 человека в общей сложности доставлены в больницы, позже родители привезли детей отдельно. Семерых детей госпитализировали в нашу больницу, 14 – в детскую краевую больницу, одна женщина отпущена на амбулаторное лечение».

Ранее Минздрав сообщал о 14 госпитализированных, из которых 12 – дети, и отмечал, что все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов добавил, что врачи оказывают необходимую помощь, также запланированы телемедицинские консультации с федеральными специалистами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хабаровском районе произошла авария с автобусом, который осуществлял детские перевозки, в момент ДТП в салоне находилось 30 детей.

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело в связи с опрокидыванием автобуса со школьниками.