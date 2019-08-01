Сирийские власти согласились на перемирие в Идлибе

Власти Сирии согласились при выполнении нескольких условий на прекращение огня в провинции Идлиб, сообщил источник.

По его данным, прекращение огня в зоне деэскалации Идлиб должно начаться с ночи на 2 августа, но при условии соблюдения сторонами условий Сочинского соглашения, предусматривающего отвод тяжелого вооружения. Еще одно условие – отступление боевиков на 20 км от линии зоны деэскалации, передает «Интерфакс».

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что Москва приветствует решение сирийского правительства о согласии на прекращение огня в Идлибе, передает ТАСС.

«По нашим оценкам, все-таки 90% территории контролируется там (запрещенной в РФ) террористической организацией «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) и теми, которые аффилируются с ними», – отметил Лаврентьев.

В то же время он заметил, что группы террористов, которые находятся в Идлибе, вряд ли прекратят атаки после решения сирийского правительства.

«Но если это произойдет, мы посмотрим на дальнейшее развитие ситуации», – отметил Лаврентьев.

По его словам, Россия не может допустить, чтобы боевики «держали под прицелом и в заложниках» более 3 млн мирных жителей.

В Идлибе в последнее время обострилась обстановка – боевики усилили обстрелы. Так, в конце июля удары из Идлиба были нанесены по восьми населенным пунктам.

Россия указала СБ ООН на бесчинства джихадистов в Идлибе, также говорила о замалчивании жертв террористов в Сирии со стороны Всемирной организации.

Вместо этого ООН собирается расследовать авиаудары по Идлибу.

Также в четверг стало известно об успешной операции российского спецназа в тылу боевиков.