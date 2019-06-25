Россия указала СБ ООН на бесчинства джихадистов в Идлибе

Заявления о неизбирательности ударов по целям в Идлибе не соответствуют действительности, подчеркнул на заседании СБ ООН глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.

Он отметил, что некоторые государства однобоко освещают «события в идлибской зоне», когда пытаются возложить ответственность за «эскалацию напряженности» на Москву и Дамаск, передает РИА «Новости».

При этом замалчиваются «бесчинства джихадистов» и деятельность террористических организаций, сказал Бакин.

Россия «категорически отвергает все заявления о неизбирательном характере ударов правительственных сил по целям в Идлибе».