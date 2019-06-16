Наблюдательный пункт Турции в Идлибе подвергся минометному обстрелу

Один из наблюдательных пунктов вооруженных сил Турции подвергся минометному обстрелу в Идлибе на севере Сирии, говорится в заявлении министерства национальной обороны Турции.

«Из находящегося под контролем сирийского режима региона Талл-Базан был совершен преднамеренный минометный обстрел по нашему наблюдательному пункту под номером девять в зоне деэскалации Идлиб», – говорится в коммюнике, передает ТАСС.

В результате нападения никто не пострадал, был нанесен ущерб оборудованию и материалам на нашей базе. В связи с этим нападением были предприняты необходимые действия совместно с Россией.

Это уже второй случай за последние три дня, когда турецкий наблюдательный пункт подвергается нападению в Идлибе. В прошлый раз ранения получили трое турецких военных.

В свою очередь министерство обороны России сообщило, что ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам, которые вели обстрел поста Вооруженных сил Турции в Идлибе, уничтожив крупное скопление боевиков.