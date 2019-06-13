При обстреле в Идлибе пострадали трое турецких военных

Минобороны Турции заявило об обстреле своего наблюдательного пункта в сирийском Идлибе, трое турецких военных получили легкие ранения.

По данным военного ведомства, огонь велся с подконтрольной правительственной Дамаску территории.

«Произведен обстрел нашего наблюдательного пункта в районе Ас-Шариа в зоне деэскалации в Идлибе. По нему было выпущено 35 минометных снарядов. Три наших военных получили легкие ранения, повреждена часть оборудования. Продолжается эвакуация раненых», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Как отметило минобороны Турции, в связи с инцидентом им «были приняты необходимые меры при посредничестве России».

По итогам переговоров президентов России и Турции (стран – гарантов перемирия в САР) в Сочи 17 сентября прошлого года, министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

На территории провинции Идлиб находится более десяти разных формирований. Наиболее крупные из них – союз протурецких группировок «Национальный фронт освобождения» и террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра». Всего в провинции Идлиб находятся около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.

Ранее МИД России предупредил о готовящейся провокации в Идлибе.