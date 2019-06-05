В МИД предупредили о готовящейся провокации в Идлибе

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила обеспокоенность из-за ситуации в Идлибе, где террористы пытаются обострить обстановку, готовя провокации с использованием химического оружия.

«Особую озабоченность вызывает и то, что террористы не оставляют попыток обострить ситуацию в Идлибе путем подготовки химических провокаций», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что об этих планах боевиков свидетельствует то, что сирийские военные обнаружили на севере провинции Хама полевой госпиталь «псевдогуманитарщиков из «Белых касок».

«В ходе осмотра объекта было найдено большое количество средств химзащиты, включая противогазы, спецкостюмы, медикаменты и медицинское оборудование. Мы призываем международное сообщество со всей серьезностью отнестись к возможным инсценировкам, новым, очередным с применением химического оружия со стороны террористов, о чем мы неоднократно предупреждали», –добавила Захарова.

Представитель МИД также сообщила, что военные России и Турции продолжают сотрудничество.

«Несмотря на провокации и агрессивные вылазки боевиков, Россия остается приверженной имеющимся с Турцией договоренностям о стабилизации ситуации в Идлибе. Военные наших стран поддерживают постоянный контакт и координируют свои действия в целях предотвращения эскалации насилия и дестабилизации», – отметила Захарова.

«В то же время мы не можем закрывать глаза на опасные провокационные действия террористов, которые угрожают российской авиабазе Хмеймим, сирийским военнослужащим и мирным гражданам», – добавила она.

Напомним, Россия наносит удары исключительно по позициям боевиков, которые из Идлиба совершают атаки на российскую базу Хмеймим, а также пытаются захватить новые территория.

Кремль отмечал, что Россия считает необходимым добиваться прекращения боевиками огня в соответствии с договоренностями, однако заявление в Совбезе ООН с призывом подтвердить прекращение огня в Сирии Россия не поддержала.