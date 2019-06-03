Россия заблокировала заявление в СБ ООН по прекращению огня в Сирии

Представители России отказались поддерживать Кувейт, Германию и Бельгию, которые предлагали выступить с заявлением от имени Совбеза ООН с призывом подтвердить прекращение огня в Сирии, сообщил источник в Совбезе.

«Россия заблокировала заявление в СБ ООН с призывом к сторонам «полностью подтвердить приверженность договоренностям о прекращении огня российско-турецкого меморандума, подписанного 17 сентября 2018 года», – передает слова источника РИА «Новости».

Заявление было подготовлено «гуманитарной тройкой»: Бельгией, Германией и Кувейтом. В нем содержался призыв ко всем сторонам «вернуться к полному соблюдению российско-турецкого соглашения о прекращении огня». Подчеркивалась необходимость привлечения нарушителей международного права к ответственности. Также в заявлении говорилось о том, что возвращение беженцев «должно быть безопасным, добровольным и достойным».

Другой источник пояснил, что отказ России связан с тем, что это заявление избыточно при наличии меморандума.

«Всем известны позиции сторон по этому вопросу, отдельные заявления по нему не нужны», – сказал источник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответственность за прекращение вылазок террористов из сирийской провинции Идлиб лежит на Турции.

Перед этим президент США Дональд Трамп заявил о «бойне» в сирийской провинции Идлиб, которую якобы устроили Россия, Сирия и Иран. Он призвал остановить «бойню».

Россия наносит удары по позициям боевиков, которые в последнее время участили вылазки и атаки на российскую базу Хмеймим и позиции сирийских войск.

Кремль отмечал, что Россия считает необходимым добиваться прекращения боевиками огня в соответствии с договоренностями.