Путин выразил обеспокоенность из-за обстрелов Идлиба

Президент Владимир Путин обсудил ситуацию в Идлибе с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В совещании приняли участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников и другие, передает ТАСС.

«Участники совещания говорили о ситуации в Идлибе. В частности, была выражена обеспокоенность в связи с продолжающимися вылазками и обстрелами со стороны боевиков- террористов», – сказал Песков.

По его словам, Россия считает необходимым добиваться, чтобы террористы прекратили огонь, в соответствии с договоренностями.

Расхождений во взглядах касательно действий в сирийском Идлибе у президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана нет, отметил Песков.

«Действительно, необходимо прекращение огня в Идлибе, необходимо добиться того, чтобы террористы прекратили огонь по гражданским целям, а также по некоторым объектам, где расположены наши военные, в том числе по Хмеймиму и из Идлиба», – сказал Песков.

Также он напомнил о достигнутых в Сочи договоренностях по Сирии.

«И здесь, конечно, нужно помнить, что в данном случае, по тем договоренностям, которые были заключены в Сочи, это ответственность турецкой стороны», – сказал Песков.

Кроме того, на совещании Путин рассказал постоянным членам Совбеза о двусторонних встречах на полях саммита ВЕЭС в Нур-Султане. Также поднимался вопрос внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

Ранее Путин переговорил с Эрдоганом по телефону на счет ситуации в Сирии, в частности стабилизации в провинции Идлиб.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении в Идлибе, где сирийские боевики перешли в наступление.