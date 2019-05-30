Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин переговорил с лидером Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону.

«Продолжено обсуждение ситуации в Сирии. Отмечена важность наращивания совместной работы в целях стабилизации в провинции Идлиб, включая принятие эффективных мер по нейтрализации террористических группировок», – сообщается о содержании беседы на сайте президента России.

Уточняется, что лидеры двух стран затронули ряд двусторонних тем, в том числе сотрудничество в военно-технической сфере.

Также Путин и Эрдоган договорились встретиться на полях саммита G20 в Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Ранее был анонсирован разговор Владимира Путина с индийским премьером Нарендрой Моди.