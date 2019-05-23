Сирийские боевики приняли самоубийственное решение

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23 мая, четверг  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
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Запрет использования операционной системы Android на смартфонах и планшетах китайского производителя Huawei поднял вопрос об информационной и технологической безопасности России. Что будет, если США используют этот рычаг давления для целой страны? Готова ли Россия к такому развитию событий?  Подробности...
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Япония ищет у россиян ключ к возврату Курил

Путин и Абэ наблюдают за борьбой российских и японских дзюдоистовФото: Sergei Karpukhin/Reuters
Только два процента россиян выступают за передачу Южно-Курильских островов Японии – так показал последний опрос общественного мнения. В этом не было бы ничего примечательного, если бы не тот факт, что опрос проводился по заказу японского МИДа. Способны ли его результаты подвигнуть Токио наконец-то признать очевидное – как и итоги Второй мировой, так и возможность разговора только о двух из четырех островов? Подробности...
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Система ПРО бессильна против российского «Авангарда»

Гиперзвуковой блок«Авангард» неуязвим для американской системы ПРОФото: Минобороны России/Youtube
В российских Вооруженных силах произошло событие, о котором в свое время весьма эффектно предупреждал Владимир Путин. РВСН стали получать ракетные комплексы «Авангард» – оружие, фигурировавшее в послании президента Федеральному собранию. Чем уникален данный ракетный комплекс и почему его характеристики имеют столь большое значение? Подробности...
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Британию и США унизили в Индийском океане

Чагос мог бы стать «райским» курортом, если бы не военные и геополитические обстоятельстваФото: Sergi Reboredo/Picture
alliance/Global Look Press
ГА ООН проголосовала о судьбе осколка Британской империи, имеющего военно-стратегическое значение. Лондону предписали прекратить оккупацию архипелага Чагос в Индийском океане. В свое время британцы ради размещения военной базы США, откуда американцы летали бомбить Ирак, депортировали местное население. Теперь управление островами надлежит как можно скорее передать Маврикию. Как Лондон и Вашингтон отреагируют на дипломатическое унижение и удастся ли туземцам вернуться домой? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Сами того не заметив, мы оказались в новой реальности. Наше государство больше не скрывает свою работу по борьбе с терроризмом, напротив – активно о ней рассказывает. Это значит только одно: ситуация стала полностью подконтрольной. Подробности...
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            Сирийские боевики приняли самоубийственное решение

            Бои в Сирии достигли редкого за последние годы ожесточения   23 мая 2019, 17:49
            Фото: Reuters
            Текст: Евгений Крутиков

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            Крайне ожесточенные боевые действия вновь развернулись в Сирии. В одном из городов на севере провинции Хама идут уличные бои, в какой-то момент перешедшие практически в мясорубку. Зачем боевики начали эту самоубийственную операцию – и откуда возникли слухи о масштабном наступлении армии Асада на Идлиб?

            С утра 23 мая появилась информация о том, что вертолеты Сирийской арабской армии разбрасывают в «идлибской зоне» листовки с призывами к жителям провинции Идлиб покинуть свои дома перед началом крупномасштабной военной операции по освобождению ее от террористов. Первой об этом сообщила проправительственная газета al-Watan. Но, как почти всегда бывает в таких случаях в Сирии, эта информация была неверно истолкована.

            Во-первых, листовки сбрасывали не над провинцией Идлиб, а над частью территории провинции Хама, временно оккупированной боевиками из «Тахрир аш-Шам», «Тахрир аль-Исса» и прочими бармалеями. С точки зрения международных договоренностей (в первую очередь, российско-турецких) это не «идлибская зона», а нечто неопределенное, а местные группировки не подлежат переговорам.

            Во-вторых, жителей призывают прятаться поглубже, поскольку САА действительно планирует военную операцию, сопровождаемую авианалетами, в том числе и с помощью российских ВКС. Но это будет операция не по освобождению всей «идлибской зоны», а как раз вот этой части провинции Хама, в которой в последние несколько дней шли ожесточенные бои. Четырехмиллионную «зону» никто штурмом брать не собирается. А в том варианте, в котором информация al-Watan дошла до Европы, России и Америки, она превратилась в политически опасную страшилку.

            В районе ад-Духура созданы специальные КПП для выхода мирных жителей в сторону Алеппо, что однозначно свидетельствует о подготовке правительственных войск к контрнаступлению на позиции террористов. Дополнительно разогревают ситуацию сообщения сирийских источников, что якобы, российское командование предложило туркам в 24 часа эвакуировать свои наблюдательные посты, иначе, кто остался – мы не виноваты.

            Дело в том, что ранее САА объявила об одностороннем прекращении огня по периметру «идлибской зоны» на 72 часа, что почти наверняка можно связать с развитием российско-турецких переговоров о будущем «зоны» и выхода из военно-политического тупика вокруг нее. Но случилось, как всегда.

            Воспользовавшись прекращением огня, боевики «Тахрир аш-Шам» и группировок поменьше сконцентрировались вокруг города Кафр-Набуда, находящегося как раз в прифронтовой зоне на севере провинции Хама. 21 мая они начали масштабное наступление на Кафр-Набуду с севера и юга с применением артиллерии, джихад-мобилей и смертников.

            В городе более суток шли уличные бои, в какой-то момент перешедшие практически в мясорубку. По накалу это все напоминало времена 2016-17 годов, причем боевики постоянно бросали в бой новые резервы. И если первые атаки на город для террористов были не слишком удачными, то к вечеру 22 мая им все-таки удалось захватить большую его часть, а правительственные войска отошли к западным окраинам. При этом обе стороны активно применяют по городу артиллерию, что привело к огромным разрушениям.

            Начиная с вечера 22 мая у города были замечены крупные колонны правительственных войск, в том числе знаменитой бригады «Тигров» с РЗСО. И как раз вовремя истекают 72 часа перемирия. Удивительно, но на других участках периметра «зоны» сирийцы честно его соблюдали. При это российские ПВО в Хмеймиме сбили несколько ракет, летевших на базу прямиком из самого Идлиба.

            Понятно, что ни о каком продлении перемирия не будет и речи.

            Некоторые сирийские источники утверждают, что начатое «ан-Нусрой» наступление на Кафр-Набуду – это в нынешней ситуации даже хорошо, потому что позволит просто перемолоть за формальными пределами «идлибской зоны» (чтоб мировое прогрессивное общество не возмущалось) резервы боевиков. При хорошем стечении обстоятельств можно было рассчитывать «вытащить» из Идлиба до 20 тысяч боевиков и просто закопать их у Кафр-Набуды и ад-Духура, даже если для это потребуется превратить местную полупустыню вообще в лунный пейзаж. А после таких экстремальных потерь можно будет уже по-другому разговаривать с оставшимися в живых.

            Как именно САА намерено осуществлять этот план – пока непонятно. Первостепенная задача – освобождение Кафр-Набуды или его окружение вместе с боевиками. САА настроена очень решительно, потому что бои за Кафр-Набуду в какой-то момент приобрели характер бойни, чего не было очень давно.

            Другое дело, что, если «ан-Нусра» сообразит, что дело идет к разгрому с большими потерями, она может опять начать «давить на жалость» международных организаций, демонстрировать через «Белых касок» «страдания мирного населения» или снова вспомнить про химическое оружие. Разговоры вокруг этого сценария уже пошли. Кафр-Набуда, как город, потребовался им не для каких-то стратегических военных целей, а для чего-то другого. Для «ан-Нусры» это откровенно самоубийственная операция, объяснимая только тем, что они крайне обеспокоены ходом выработки Москвой и Анкарой совместных планов по Идлибу.

            Ход мыслей бармалеев просчитать сложно. Может, они хотели снова столкнуть Россию и Турцию. Может, отвлечь внимание от собственно Идлиба. Но по результату они на пустом месте разрушили целый город, потеряли более 500 человек только пехоты и выманили на себя элиту правительственных войск, настроенную пленных не брать. Каких бы целей они изначально не добивались – результат вышел не слишком изящный.

            И надо все-таки раз и навсегда зазубрить: односторонние перемирия с политической подоплекой – очень вредная штука. В каком регионе мира они бы не провозглашались.


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