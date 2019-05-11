Армия Сирии с боем вышла к административной границе провинции Идлиб

Бойцы сирийской правительственной армии освободили от террористов пять селений на северо-западе Сирии и вышли к административной границе между провинциями Идлиб и Хама, сообщил телеканал Al Mayadin.

В результате проведенной операции сирийским военнослужащим удалось уничтожить командный пункт и склады с оружием запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в населенном пункте Хасс, передает ТАСС.

Накануне Россия заблокировала заявление СБ ООН по гуманитарному положению в Сирии из-за попыток ряда стран извратить ситуацию в Идлибе. Во время заседания представитель России призвал Запад признать, что в Идлибе хозяйничает (запрещенная в России террористическая группировка) «ан-Нусра», под какими бы названиями она не выступала».

В минувшую субботу на юге Идлиба была обнаружена ударная группировка боевиков, вероятной целью которой, по мнению российских военных, может стать атака на город Хама. Ранее в Генштабе ВС России оценили численность боевиков в Идлибе в 50 тыс. человек.

В конце апреля президент России Владимир Путин не исключил проведения Сирией операции против террористов в Идлибе.

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