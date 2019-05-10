Россия заблокировала заявление СБ ООН по Сирии из-за разногласий по Идлибу

Россия заблокировала заявление СБ ООН по гуманитарному положению в Сирии из-за попыток ряда стран извратить ситуацию в Идлибе, заявил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков.

По словам Сафронкова, российские дипломаты заблокировали заявления, подготовленные Бельгией, Германией и Кувейтом по итогам закрытых консультаций СБ по Сирии, «смысл которых сводился к тому, чтобы извратить ситуацию в Идлибе», передает ТАСС.

Сафронков напомнил, что в российско-турецком сочинском меморандуме «прямо сказано, что меры деконфликтинга и деэскалации не касаются борьбы с терроризмом».

«Поэтому прежде, чем приступать к подготовке каких-либо документов Совета Безопасности [ООН], наши западные партнеры должны прежде всего признать то, что в Идлибе хозяйничает (запрещенная в России террористическая группировка)«[Джебхат ан-]Нусра», под какими бы новыми названиями она не выступала», – подчеркнул заместитель постпреда России при ООН.

Постпред Бельгии Марк Пекстен озвучил совместную позицию входящих в СБ ООН европейских стран, заявив о возможности «гуманитарной катастрофы в случае полномасштабных боевых действий в Идлибе». Представитель США по итогам закрытых консультаций воздержался от заявлений для прессы.

В минувшую субботу на юге Идлиба была обнаружена ударная группировка боевиков, вероятной целью которой, по мнению российских военных, может стать атака на город Хама. Ранее в Генштабе ВС России оценили численность боевиков в Идлибе в 50 тыс. человек.

В конце апреля президент России Владимир Путин не исключил возможность проведения Сирией операции против террористов в Идлибе.

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