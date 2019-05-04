На юге Идлиба обнаружена ударная группировка боевиков для атаки на Хаму

В южной части Идлибской зоны деэскалации концентрируются отряды незаконных вооруженных формирований, не исключается наступление боевиков на город Хама, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

По словам генерала, за последние дни на юге Идлибской зоны деэскалации наблюдается концентрация отрядов боевиков различных незаконных вооруженных формирований, которые объединяются под командованием группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (прежнее название запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусры»), передает ТАСС.

Генерал уточнил, что боевики собирают силы в районах населенных пунктов Эль-Латамна и Кафер-Зайта. «Нельзя исключить, что ими создается ударная группировка, вероятной целью которой может стать наступление на город Хама», – сказал Купчишин.

Напомним, за минувший месяц боевики не менее 12 раз атаковали российскую авиабазу Хмеймим с территории Идлиба, используя для нападения реактивные системы залпового огня и беспилотные летательные аппараты.

В минувшую субботу президент России Владимир Путин не исключил возможность проведения Сирией операции против террористов в Идлибе. В Генштабе ВС России оценили численность боевиков в Идлибе в 50 тыс. человек.

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