Террористы атаковали российскую базу в Сирии 12 раз за месяц

За месяц террористы 12 раз атаковали авиабазу Хмеймим, все атаки отражены, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

Незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации используют для атак реактивные системы залпового огня и беспилотные летательные аппараты.

Все нападения были отражены, объекты на базе не пострадали, уничтожено 12 БПЛА террористов, передает ТАСС.