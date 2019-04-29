Стало известно о ежедневных авиаударах ВКС России по террористам в Сирии

Российские ВКС уже четвертый день подряд наносят авиаудары по террористам на северо-западе Сирии, сообщили СМИ со ссылкой на военный источник в Хаме.

Утверждается, что российские ВКС наносили удары по удерживаемому боевиками населенному пункту Трамла на юге провинции Идлиб. Также целями ударов ВКС являются ряд объектов, которые принадлежат террористам «Хайат-Тахрир-эш-Шам» (коалиция группировок во главе с запрещенной в России «Джебхат ан-Нусрой») вдоль трассы Хама – Идлиб, сообщает Al Masdar News.

Удары были нанесены спустя несколько часов после того, как боевики начали атаку против войск сирийской армии на северо-западе Хамы. Террористы атаковали КПП Аль-Атхар близ города Калат-аль-Мадик.

Утверждается, что в апреле ВКС России нанесли больше авиаударов в Сирии, чем за все предыдущие месяцы этого года вместе взятые.

Накануне руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что сирийские провинции Латакия и Хама подверглись обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

В пятницу постпред Сирии при ООН Башар Джаафари обвинил Турцию в поддержке засевших в Идлибе боевиков. В тот же день ВКС России нанесли массированный авиаудар по боевикам в Хаме и Идлибе.