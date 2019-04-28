Засевшие в Идлибе боевики обстреляли соседние сирийские провинции

Сирийские провинции Латакия и Хама подверглись обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Генерал сообщил, что боевики из Идлибской зоны деэскалации нарушили режим прекращения огня, подвергнув обстрелу населенные пункты Бшарфа и Хамрат в провинции Латакия, а также Кибрия в провинции Хама, передает РИА «Новости».

Накануне президент России Владимир Путин не исключил возможность проведения Сирией операции против террористов в Идлибе. Ранее в Генштабе ВС России оценили численность боевиков в Идлибе в 50 тыс. человек.

Напомним, в пятницу постпред Сирии при ООН Башар Джаафари обвинил Турцию в поддержке засевших в Идлибе боевиков и передаче террористам химического оружия. В тот же день ВКС России нанесли массированный авиаудар по подконтрольным боевикам районам сирийских провинций Хама и Идлиб.

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