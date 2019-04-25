В Генштабе оценили численность боевиков в Идлибе в 50 тыс. человек

Численность группировки боевиков, действующей в сирийской провинции Идлиб, составляет до 50 тыс. человек, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов в кулуарах Московской международной конференции по безопасности.

По оценке генерала, «в провинции Идлиб сосредоточились до 50 тысяч боевиков», большинство из которых состоят в запрещенной в России террористической группировке «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра*», запрещена в РФ), передает ТАСС.

Накануне в Генштабе назвали вероятное место возрождения запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство*» (ИГ**).

Отметим, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии неоднократно фиксировал нарушение режима прекращения огня в Идлибе.

Напомним, президент России Владимир Путин на переговорах с президентами Турции и Ирана в Сочи призвал «искоренить» террористов в Идлибе.

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