Боевики нарушили режим прекращения огня в трех провинциях Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что в сирийских провинциях Латакия, Алеппо и Идлиб зафиксированы нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований.

По данным генерала, обстрелам боевиков подверглись населенные пункты Сафсафа, Руейсет-Искандер, Эль-Харуха, Дахар-Абу-Асад провинции Латакия, Эль-Васита провинции Идлиб, а также административный центр провинции Алеппо, передает РИА «Новости».

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии напомнил, что для предотвращения гуманитарной катастрофы и добровольного возвращения беженцев из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания налажена работа гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска «Джлеб», куда направлены специальные колонны автобусов.

Генерал подчеркнул, что сирийские власти продолжают амнистировать уклонившихся от воинской обязанности, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 5 апреля амнистировано более 57,3 тыс. человек.

Сирийское правительство гарантирует безопасность и упрощенный порядок восстановления документов временно перемещенным лицам, им подготовлены центры временного проживания и размещения беженцев.

Напомним, в марте ВКС России по согласованию с Турцией нанесли точечный авиаудар по складу с вооружением и боеприпасами террористов в сирийском Идлибе. Кроме того, российскими вертолетами была нанесена серия ракетных ударов по позициям террористических бандформирований на севере сирийской провинции Хама.

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