Обстрел позиций террористов в Сирии российскими вертолетами сняли на видео

Серия ракетных ударов была нанесена по позициям террористических бандформирований на севере сирийской провинции Хама.

Удары были нанесены в районе населенного пункта Латаминья, утверждает телеграм-канал Directorate 4.

Когда именно были нанесены удары, не уточняется.

Также автор канала опубликовал видеозапись и фотографии с места происшествия. На записи видно, как несколько вертолетов пролетают над местностью и стреляют по целям на земле.

В феврале были опубликованы видео боевого применения в Сирии вертолетов Ми-35 и Ка-52, в ходе которого пилоты работали в режиме «свободной охоты».