«Свободная охота» российских вертолетов на боевиков в Сирии попала на видео

В Сети опубликовано видео боевого применения в Сирии вертолетов Ми-35 и Ка-52.

В ролике демонстрируется патрулирование территории во время «свободной охоты» и уничтожение дотов и пунктов управления боевиков, передает «Российская газета».

Также в ролике зафиксирована стрельба неуправляемыми и управляемыми ракетами. Половина записи была сделана с другого вертолета, что может говорить о парных вылетах вертолетов на боевые задания.

В августе 2018 года командир авиационного звена майор Евгений Селеев сообщал, что российские вертолетчики в Сирии использовали метод «свободной охоты» на боевиков.