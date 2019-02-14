Путин призвал «искоренить» террористов в Идлибе

Нельзя мириться с присутствующими в районе Идлиба террористами, предлагаю рассмотреть шаги по их искоренению, заявил президент России Владимир Путин.

«Нам также необходимо условиться о том, как обеспечить окончательную деэскалацию в Идлибе. Провинции удается поддержать режим прекращения боевых действий, но это не означает, что мы должны мириться с присутствием в районе Идлиба террористических группировок», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент добавил, что необходимо «рассмотреть конкретные практические шаги», чтобы Россия, Турция и Иран сообща их предпринять для «полного уничтожения террористического очага».

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на переговорах Путина в Сочи с президентами Турции и Ирана вопрос об идлибской зоне будет основным, так как нельзя позволять запрещенной в России «Джебхат ан-Нусре» дальше укрепляться в этой зоне. Лавров также заявил, что никакое соглашение не подразумевает сохранение в сирийском Идлибе террористического анклава.