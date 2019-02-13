Лавров назвал основную тему встречи Путина и Эрдогана

Одним из основных вопросов встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи будет тематика сирийского Идлиба, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Конечно, на встрече с президентом Эрдоганом вопрос об идлибской зоне будет одним из основных, потому что все понимают, что нельзя позволять «Джебхат ан-Нусре» (запрещенная в России террористическая группировка) укрепляться и дальше в этой зоне, где она, повторяю, сильно, практически утроила, территории, которые она контролирует», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Он добавил, что Россия сделает все для помощи сирийским вооруженным силам и Дамаску в деле освобождения территории страны. В том числе Россия будет поддерживать действия сирийской армии, которые, подчеркнул Лавров, «должны развиваться с учетом положения международного гуманитарного права».

Лавров отметил, что никакое соглашение не подразумевает сохранение в сирийском Идлибе террористического анклава.

«Договоренность между президентами России и Турции, которая была в сентябре достигнута, о подходе к решению проблемы Идлибской зоны – была договоренность временная. Она пару раз подтверждалась на встречах, которые состоялись между нашими лидерами после сентябрьского контакта», – заявил глава МИД России.

Соглашение, напомнил Лавров, подразумевает размежевание оппозиции, которая готова к диалогу с Дамаском, и радикальных боевиков.

«Что касается конституционной комиссии. Да, будет она обсуждаться обязательно. Эта тема уже является предметом консультаций наших экспертов, которые сегодня здесь проходят, по подготовке договоренностей трех президентов на завтрашнем саммите», – сказал Лавров.

Ранее стало известно, что в феврале в Сочи пройдет трехсторонний саммит президента России Владимира Путина с коллегами из Ирана и Турции. Также были названы темы переговоров.