Россия нанесла авиаудар по боевикам в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар в сирийских провинциях Хама и Идлиб по районам, находящимся под контролем боевиков, сообщают СМИ.

Атака произведена в ответ на нападения джихадистов на город Латакия 25 апреля с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», сообщает Al Masdar News со ссылкой на военный источник.

Также ракетному обстрелу подвергся город Слунфе, находящийся на северо-востоке провинции Латакия.

Кроме того, террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим.

Ранее сообщалось, что запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство*» планирует наступление для захвата древнего города Пальмира в сирийской провинции Хомс.