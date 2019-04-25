ИГ собралось захватить Пальмиру

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламского государства*» планирует наступление для захвата древнего города Пальмира в провинции Хомс, заявил источник в сирийской армии.

По его словам, военные узнали о планах ИГ* не только вернуть себе земли в центральной части Сирии, но и Пальмиру, сообщает Al Masdar News.

Источник отметил, что ИГ собираются захватить именно Пальмиру из-за того, что авиация Сирии и России смогут наносить только ограниченные удары по этому району из-за риска уничтожения исторических реликвий.

Также Пальмира удачно расположено относительно стратегического шоссе Хомс – Дейр-эз-Зор, что позволяет проводить большое количество засад против сирийской армии.

В мае 2018 года портал Al Masdar News уже сообщал о наступлении ИГ на Пальмиру, однако тогда его опровергли.

Боевики ИГ захватили Пальмиру в мае 2015 года, в конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город. В декабре того же года Пальмира снова оказалась в руках экстремистов, однако в марте 2017 года город был окончательно освобожден от ИГ.