Сирийские ополченцы рассказали правду о «наступлении ИГ на Пальмиру»

Полевой командир вооруженных проправительственных сил в Сирии опроверг сведения СМИ о том, что террористы «Исламского государства*» перешли в наступление в провинции Хомс в направлении Пальмиры.

«Ни одна из позиций сирийской армии в провинции Хомс не подвергалась нападениям ИГ* или кого-нибудь другого. Сообщения об этом полностью не верны», – передает слова командира РИА «Новости».

Источник отметил, что последняя атака боевиков ИГ на позиции сирийской армии состоялась на прошлой неделе в районе поселения Хмейма, которое находится в 160 километрах от Пальмиры.

Арабский портал «Аль-Масдар» ранее сообщил, что террористическая группировка ИГ в ночь на среду приступила к масштабной атаке в восточном районе сирийской провинции Хомс.