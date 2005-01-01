Боевики ИГ начали мощную атаку для прорыва к Пальмире

Террористическая группировка «Исламское государство*» в ночь на среду приступила к масштабной атаке в восточном районе сирийской провинции Хомс, сообщает арабский портал «Аль-Масдар» со ссылкой на военные источники.

По его информации, террористы ИГ* атаковали позиции правительственных сил в районе Бадия. Отмечается, что они пытаются прорвать блокаду и направиться в Пальмиру, передает «Интерфакс».

«Аль-Масдар» пишет, что ожесточенные бои продолжаются.

Боевики ИГ захватили Пальмиру в мае 2015 года. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но уже в декабре Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. 2 марта 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Пальмиры от ИГ.