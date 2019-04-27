Путин прокомментировал возможность операции Сирии в Идлибе

Президент России Владимир Путин не исключает операцию Сирии против террористов в идлибской зоне деэскалации, однако считает, что в данный момент это нецелесообразно из-за риска навредить мирному населению.

Путин заявил на пресс-конференции в Пекине, что гражданское население «страдает под гнетом террористов», в этой ситуации требуется «сопоставлять степень того, что происходит в этой зоне с гражданским населением (...), с теми возможными издержками, которые могут быть связаны с активными боевыми действиями», передает РИА «Новости».

«В принципе, я этого не исключаю, но на сегодня с сирийскими нашими друзьями считаем, что это нецелесообразно. Имею в виду как раз эту гуманитарную составляющую», – сказал президент.

Он отметил также, что военные операции проводит сирийская армия, а Россия лишь оказывает ей авиационную поддержку.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо продолжать борьбу с террористами, которые «в значительной степени осели именно в Идлибской зоне», и «если они оттуда будут совершать какие-то вылазки, что происходит время от времени, они будут получать ответные удары с нашей стороны».

Путин отметил также, что согласен с оценками сирийской оппозиции – законное сирийское правительство президента Башара Асада победило в вооруженном противостоянии внутри страны.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла авиаудар по боевикам в Сирии.

До этого стало известно, что запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство*» планирует наступление для захвата древнего города Пальмира в сирийской провинции Хомс.