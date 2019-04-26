Сирия обвинила Турцию в поддержке «ан-Нусры» в Идлибе

Разведывательные службы Турции поддерживают террористическую группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (прежнее название запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры») в Идлибе, заявил представитель Дамаска на переговорах в Нур-Султане, постпред при ООН Башар Джаафари.

«85% террористов в Идлибе – это «Хайат Тахрир аш-Шам», их поддерживают турецкие разведывательные службы. Это еще одна форма терроризма», – приводит его слова ТАСС.

Джаафари также заявил, что Турция передала террористам в Идлибе снаряды с отравляющими веществами, чтобы обвинить Дамаск в их применении.

Ранее сообщалось, что численность группировки боевиков, действующей в сирийской провинции Идлиб, составляет до 50 тыс. человек.