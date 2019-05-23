Армия Сирии начала операцию по освобождению провинции Идлиб

Сирийская армия с помощью листовок оповещает жителей провинции Идлиб о начале военной операции по освобождению от террористов, военные сбрасывают листовки с призывом покинуть дома; сообщают правительственные СМИ.

«Вертолеты сирийской армии сбрасывают большое количество листовок на деревни в провинции Идлиб с призывом к их жителям покинуть дома перед началом крупномасштабной операции по ее освобождению», – сообщила газета al-Watan, передает РИА «Новости».

В понедельник боевики, возглавляемые запрещенной в России террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра») начали наступление на позиции войск Сирии с применением танков.

До этого боевики усилили обстрелы сирийских войск. Были атакованы позиции сирийских правительственных войск на юго-востоке провинции Идлиб в районе Абу-Духур, где проходит гуманитарный коридор в Алеппо.

В среду подконтрольные Дамаску войска отразили три массированных атаки террористов в районе Идлиба.