Боевики усилили обстрелы сирийских войск

Террористы в Сирии обстреляли правительственные войска 13 раз за сутки, трое военных получили ранения, сообщили в российском Центре применения враждующих сторон в Сирии.

С 00.00 18 мая вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение огня в Идлибской зоне деэскалации, однако боевики продолжили обстрелы мирного населения и позиций правительственных войск в провинциях Хама, Латакия и Алеппо, передает РИА «Новости».

«С 18 мая зафиксировано 13 случаев нарушения режима прекращения боевых действий, в том числе с использованием минометов и реактивных систем залпового огня, запрещенных астанинскими договоренностями от 2017 года и сочинскими соглашениями от 2018 года к размещению в демилитаризованной зоне», – заявили в Минобороны.

Ранения получили трое сирийских военных.

Ранее стало известно, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» напали на позиции сирийских правительственных войск на юго-востоке провинции Идлиб в районе Абу-Духур, где проходит гуманитарный коридор в Алеппо.

Президент России Владимир Путин на этой неделе обсудил активизацию боевиков в Идлибе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.