Путин обсудил с Эрдоганом активизацию боевиков в Идлибе

Глава российского государства Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Кремль.

Разговор состоялся по инициативе Анкары, сообщается на сайте Кремля.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии. В частности, акцент был сделан на «участившихся нарушениях» боевиками режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации.

Москва и Анкара отметили важность «плотной координации усилий» по урегулированию ситуации в Сирии.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили отношения России и Турции, а также ряд международных проблем.

Президенты договорились продолжить интенсивные контакты.

Как сообщили в канцелярии турецкого лидера, Эрдоган «подчеркнул, что рост напряженности в Идлибе ставит под угрозу формирование конституционной комиссии» в Сирии. Эрдоган заявил, что «нарушение режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе в последние две недели достигло пугающих масштабов», передает ТАСС.

Кроме того, Анкара обвинила сирийские власти в попытке подорвать «турецко-российское сотрудничество в Идлибе» и навредить Астанинскому процессу.