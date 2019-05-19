Засевшие в Идлибе боевики атаковали ведущий в Алеппо гуманитарный коридор

Боевики из запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» совершили нападение на позиции сирийских правительственных войск на юго-востоке провинции Идлиб в районе Абу-Духур, через который проходит гуманитарный коридор в Алеппо.

Перед наступлением на юго-восток провинции Идлиб боевики совершили вооруженные вылазки сразу в нескольких районах Идлибской зоны деэскалации, после чего бросили большие силы на позиции сирийских правительственных войск в Абу-Духуре, через который проходит гуманитарный коридор в Алеппо, передает ТАСС.

По информации SANA, перед атакой на Абу-Духур банды запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» и ее союзников из других экстремистских формирований попытались просочиться к населенному пункту Эль-Масасна, который находится к северу от христианского города Мхарде в провинции Хама. Их вылазка на этом участке фронта была пресечена совместными усилиями сирийской армии и ополченцев.

Помимо этого, боевики предприняли попытку вернуть под контроль утраченные позиции в Эль-Хувейзе и Каракате в горной местности Джебель-Шахшебу, однако сирийские войска не позволили террористам отвоевать эти районы.

Разгром банды завершился в Абу-Духуре, где сирийские военнослужащие сумели защитить свои рубежи, вынудив остатки террористов бежать на юг Идлиба.

В начале этой недели президент России Владимир Путин обсудил активизацию боевиков в Идлибе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее в Генштабе ВС России оценили численность боевиков в Идлибе в 50 тыс. человек.

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