Сирийская армия отразила три атаки боевиков в районе Идлиба

Подконтрольные Дамаску войска отразили три массированных атаки террористов в районе Идлиба, сообщили в Минобороны России.

«Только с утра 22 мая сирийские правительственные войска отразили уже три массированные атаки боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) на населенный пункт Кафр-Нбуда, в которых участвовало до 500 боевиков, семь танков, четыре боевые машины пехоты, около 30 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и два автомобиля со взрывчаткой, управляемые террористами-смертниками», – сказали в Минобороны, передает ТАСС.

Там добавили, что сирийские войска уничтожили свыше 150 боевиков, а также ликвидировали три танка, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и два «джихад- мобиля».

Также что боевики запустили 17 реактивных снарядов из района Идлиба в сторону авиабазы Хмеймим. «Восемь запущенных боевиками ракет до авиабазы не долетело. Оставшиеся 10 реактивных снарядов террористов были уничтожены дежурными силами ПВО российской авиабазы», – отметили в Минобороны.

В понедельник дежурные силы ПВО уничтожили шесть реактивных снарядов, которые террористы «Джебхат ан-Нусры» выпустили по российской базе в Сирии Хмеймим.