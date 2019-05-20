Российские силы ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим

Дежурные силы ПВО уничтожили шесть реактивных снарядов, которые террористы «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в РФ террористическая группировка) выпустили по российской базе в Сирии Хмеймим, сообщает Минобороны России.

«Несмотря на полное прекращение с 00 часов 18 мая вооруженными силами Сирийской Арабской Республики ведения огня, террористы «Джабхат ан-Нусры» в Идлибской зоне деэскалации продолжали провокации и обстрелы», – говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве добавили, что вечером 19 мая террористы попытались напасть на российскую авиабазу «Хмеймим» с помощью реактивной системы залпового огня. Боевики выпустили шесть реактивных снарядов. Все они были уничтожены дежурными силами ПВО, передает РИА «Новости».

В Миноброны подчеркнули, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет, база работает в штатном режиме.

Кроме того, установка РСЗО террористов, которые предприняли атаку против авиабазы Хмеймим, бала выявлена в Кафер-Нобле провинции Идлиб и уничтожена ударом ВКС России. Также силы противовоздушной обороны российской авиабазы уничтожили два беспилотных летательных аппарата террористов на значительном удалении от базы.

На прошлой неделе сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска, объекты были поражены и упали рядом с городом.

В ходе последней атаки террористов на авиабазу Хмеймим в Сирии на защищаемую «Панцирями» и комплексами «Тор-М1» территорию не попал ни один из снарядов боевиков. За прошлый месяц террористы не менее 12 раз атаковали авиабазу Хмеймим, все атаки были отражены.