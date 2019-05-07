Стало известно, как сработали «Панцирь-С1» и «Тор-М1» при атаке на Хмеймим

Зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1» и «Тор-М1» сбили 27 реактивных снарядов во время атаки боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Ни один из снарядов не попал на территорию авиабазы, рассказал руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин, передает РИА «Новости».

Уточняется, что обстрел Хмеймима велся из района населенного пункта Завия, находящегося внутри Идлибской зоны деэскалации. Позиции боевиков были сразу же обнаружены российскими ВКС и артиллерией правительственных войск Сирии. Вместе с тем террористы обстреляли город Джебла: девять реактивных снарядов взорвались на улицах города и его окрестностях.

Накануне террористы дважды совершили атаку на Хмеймим, выпустив по базе 36 реактивных снарядов.

Ранее сообщалось, боевики атаковали российскую базу в Сирии 12 раз за месяц.