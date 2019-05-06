Системы ПВО отразили атаку на базу Хмеймим

Боевики дважды обстреляли авиабазу Хмеймим в Сирии из реактивных систем залпового огня, силы ПВО отразили атаки, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

«Сегодня дважды, утром и вечером, была обстреляна из реактивных систем залпового огня авиабаза Хмеймим. Оба раза огонь велся с восточного направления из района населенного пункта Завия, находящегося в Идлибской зоне деэскалации и контролируемого группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (новое название запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»)», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что выпущено по базе было 36 реактивных снарядов. Управление огнем боевики вели с помощью беспилотника.

Обстрелы удалось отразить дежурными силами ПВО авиабазы. Жертв и разрушений нет.

«Все точки запуска боевиками ракет выявлены и подавлены авиацией ВКС России и огнем артиллерии сирийских правительственных войск», – заключил Купчишин.

Ранее сообщалось, что за апрель террористы 12 раз атаковали авиабазу Хмеймим, все атаки отражены.