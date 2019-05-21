«Джебхат ан-Нусра» начала танковое наступление в Сирии

Боевики, возглавляемые запрещенной в России террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра») начали наступление на позиции войск Сирии с применением танков, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

Наступление началось около 17.35 на направлениях Эль-Хабит – Кафр-Набуда и Кафр-Зайта – Хамамият. Боевики используют танки и «джихад-мобили». Сирийская армия ведет бой против террористов, передает ТАСС.

Кроме того, сообщается, что у террористической группировки появилось «химическое крыло», созданное для инсценировки химатак, якобы осуществленных властями Сирии.

Новую структуру возглавил Абу Басыр аль-Британни, выходец из связанной с «Аль-Каидой» (запрещена в России) группировки. Также в «химическое крыло» вошли боевики, прибывшие из европейских государств и бывших республик СССР.

Попытки террористов «использовать сфабрикованные материалы» осложняют «обстановку на юге Идлибской зоны деэскалации», говорится в сообщении.

На днях сообщалось, что боевики усилили обстрелы сирийских войск. Были атакованы позиции сирийских правительственных войск на юго-востоке провинции Идлиб в районе Абу-Духур, где проходит гуманитарный коридор в Алеппо.