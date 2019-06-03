Трамп призвал Россию остановить «бойню» в Идлибе

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что «слышал» о «бойне» в сирийской провинции Идлиб.

Как заявил Трамп в Twitter, он «слышал» о том, что Россия, Сирия и Иран «чертовски сильно бомбят» Идлиб. В результате этих ударов, которые наносятся, по словам президента США, «без разбора», якобы гибнут мирные жители.

«Мир следит за этой бойней. Какова цель, что это даст вам? Остановитесь!» – заявил Трамп.

Напомним, на протяжении всей операции ВКС России в Сирии западные страны пытаются представить российские удары по террористам как удары по мирным жителям. В частности, «мирные жители» из Идлиба, удары по которым призывает прекратить Трамп, регулярно совершают атаки на российскую базу Хмеймим.