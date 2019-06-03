Кремль возложил ответственность за прекращение вылазок боевиков из Идлиба на Турцию

Ситуация с продолжающимися вылазками террористов из сирийской провинции Идлиб является неприемлемой, ответственность за их прекращение лежит на Турции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Идлибе по-прежнему имеется достаточно высокая концентрация террористов и боевиков, которые используют вот эту концентрацию для нанесения ударов – как по гражданским объектам, так и (для) осуществления различных агрессивных выпадов в сторону российских военных объектов, такая ситуация неприемлема», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, по Идлибу Россия взаимодействует с Турцией, и именно последняя «несет ответственность за то, чтобы подобные вылазки не происходили».

«Вы знаете, что на этот счет действуют сочинские договоренности, работа ведется в этом направлении, но, безусловно, обстрелы террористов из Идлиба являются неприемлемыми, и принимаются меры для нейтрализации таких огневых позиций», – добавил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о «бойне» в сирийской провинции Идлиб, который якобы «бомбят» Россия, Сирия и Иран. Он призвал остановить «бойню».

Напомним, Россия наносит удары исключительно по позициям боевиков, которые из Идлиба регулярно совершают атаки на российскую базу Хмеймим, а также совершают вылазки на сирийскую армию в попытке захватить новые территория.

Кремль отмечал, что Россия считает необходимым добиваться прекращения боевиками огня в соответствии с договоренностями.