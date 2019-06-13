Самолеты ВКС России атаковали боевиков в Сирии

Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по боевикам в Идлибе, координаты для атаки были переданы турецкой стороной, сообщает Минобороны России.

В Минобороны уточнили, что наблюдательный пост армии Турции в Идлибе обстреляли террористы-союзники «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ), несмотря на соглашение прекратить огонь. Турецкое командование попросило российский Центр примирения содействовать «в обеспечении безопасности своих военнослужащих и нанесении ударов по позициям террористов».

«По координатам, указанным турецкой стороной, самолетами ВКС России было нанесено четыре бомбовых удара. В результате в районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта уничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста», – сообщили в военном ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранее МИД России предупредил о готовящейся провокации в Идлибе.