Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что организация замалчивает количество жертв террористов в Сирии.

Об этом сообщает ТАСС.

Небензя также пояснил, что в Совбезе ООН призывают Россию прекратить удары в Идлибе для сохранения террористов на этой территории, передает РИА «Новости». По его словам, в случае прекращения ударов в зоне останутся террористы, с которым придется бороться сирийским властям.

Ранее российские военные сообщили, что впервые за три месяца в Идлибской зоне деэскалации не было зафиксировано обстрелов со стороны боевиков.