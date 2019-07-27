Российские военные зафиксировали изменение обстановки в районе Идлиба

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что впервые за три месяца в Идлибской зоне деэскалации не было зафиксировано обстрелов со стороны боевиков.

По данным генерала, в течение суток нарушений режима прекращения боевых действий на территории Идлибской зоны деэскалации российской стороной зафиксировано не было, передает РИА «Новости».

Руководитель Центра также рассказал, что российские военные провели гуманитарную акцию в районе Ханану-2 города Алеппо.

Ранее в субботу террорист устроил взрыв на юге Сирии.

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