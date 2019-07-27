Террорист устроил взрыв на юге Сирии

Разыскиваемый сирийскими властями террорист устроил взрыв в провинции Дераа, ранив несколько солдат, передает сирийское информационное агентство SANA.

Сообщается, что взрыв произошел в момент, когда сирийские военнослужащие брали штурмом укрытие боевиков в поселке Млиха-Атташ в рамках антитеррористической операции юге арабской республики, передает РИА «Новости».

Всех пострадавших госпитализировали. Им оказывают помощь в военном госпитале в городе Санамейн.

17 июля террористы, которые активизировались в южной провинции Дераа, подорвали бомбу на пути следования военного патруля возле населенного пункта Эль-Ядуда. В результате погибли шесть военных, 15 получили ранения разной степени тяжести.

13 июля в Дераа боевики устроили дистанционный подрыв самодельной бомбы на пути следования патруля российской военной полиции.