Боевики взорвали бомбу на пути российских военных в Сирии

В сирийской провинции Дераа боевики устроили дистанционный подрыв самодельной бомбы на пути следования патруля российской военной полиции, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Самодельное взрывное устройство боевики установили на дороге Хараба –Маараба, передает ТАСС.

Потерь нет, техника не повреждена. Приняты дополнительные меры, призванные обеспечить безопасность российских сил.

Российские военные полагают, что боевики пытаются обострить обстановку в регионе.

Накануне боевики, используя беспилотники, предприняли попытку атаки на авиабазу Хмеймим. Российские средства ПВО отразили нападение.