Российские средства ПВО отразили атаку беспилотников на Хмеймим

Боевики, используя беспилотники, предприняли попытку атаки на авиабазу Хмеймим, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Нападение было произведено с территории Идлибской зоны деэскалации. Как сообщил Бакин, «российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы уничтожены три БПЛА», передает ТАСС.

Пострадавших нет, материальный ущерб боевики нанести тоже не смогли, российская авиабаза в Сирии «функционирует в плановом режиме».

Кроме того, обстрелам со стороны боевиков подверглись населенные пункты в провинциях Латакия и Алеппо.

Из других стран в места постоянного проживания в Сирии вернулись 407 тыс. 785 беженцев.

Российская сторона призвала боевиков «отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования».

Напомним, Россия наносит удары по позициям боевиков, которые в последнее время участили вылазки и атаки на российскую базу Хмеймим, позиции сирийских и турецких военных.