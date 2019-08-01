Москва назвала ошибкой решение ООН о расследовании авиаударов по Идлибу

Москва выразила сожаление о решении генсека ООН Антониу Гутерриша о проведении расследования по авиаударам в Идлибе, заявил и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы разочарованы этим решением. Считаем его ошибочным», – сказал Полянский, передает ТАСС.

Постпред отметил, что это решение было принято под давлением ряда государств.

«Мы сожалеем, что на генерального секретаря оказывалось давление со стороны ряда государств, которые в действительности не хотят мира в Сирии», – добавил Полянский.

Он отметил, что само возбуждение расследования вызывает вопросы, поскольку неясно, были ли у генсека ООН такие полномочия.

Напомним, Минобороны России опровергло сообщения западных СМИ, согласно которым «российские сухопутные войска» и «специальные подразделения» якобы принимают участие в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб.

В июле Совбез ООН проводил закрытые консультации по поводу авиаударов в Идлибе.