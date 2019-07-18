Минобороны опровергло сообщения о сухопутных войсках России в Сирии

Министерство обороны опровергло сообщения западных СМИ, согласно которым «российские сухопутные войска» и «специальные подразделения» якобы принимают участие в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб.

«Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» в провинции Идлиб (Сирия) – очередной фейк», – заявили в военном ведомстве, подчеркнув, что «никаких российских «сухопутных войск» в Сирии не было и нет».

В Минобороны напомнили, что согласно российско-турецким договоренностям 2017 года по периметру зоны деэскалации Идлиб размещены только наблюдательные посты российской военной полиции, которые совместно с турецкими коллегами осуществляют контроль за соблюдением режима прекращения огня, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос об участии российских военных в боях за Идлиб лучше направить в Министерство обороны.

«Это к Министерству обороны. А какие повстанцы-то говорят? Я не знаю, я никогда не слышал, чтобы они об этом говорили», – сказал Песков в ответ на вопрос, действительно ли сухопутные войска и российский спецназ участвуют в боях за Идлиб, как утверждают сирийские повстанцы.

На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них – союз протурецких группировок «Национальный фронт освобождения» и террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра». Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находится около 30 тыс. боевиков, включая иностранных наемников.