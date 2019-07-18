Совбез ООН провел закрытые консультации по поводу авиаударов в Идлибе

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН провел закрытые консультации по воздушным атакам в Идлибе.

«У нас состоялись закрытые консультации по ситуации в Идлибе. Они (западные страны – прим. ТАСС) обвиняют нас в ударах по больницам. Я представил данные нашего Минобороны, опровергающие это. Думаю, что посеял зерно сомнения в их головах», – сообщил Небензя, передает ТАСС.

Ранее Минобороны России опровергло сообщения западных СМИ, согласно которым «российские сухопутные войска» и «специальные подразделения» якобы принимают участие в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб.