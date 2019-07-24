Засевшие в Идлибе боевики обстреляли восемь населенных пунктов в Сирии

Находящиеся в идлибской зоне деэскалации боевики обстреляли восемь населенных пунктов в сирийских провинциях Хама, Латакия и Алеппо, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

По имеющимся у генерала сведениям, в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Скальбия, Шария, Кфар-Нбуда, Хуайз и Джалама провинции Хама, Джамалия провинции Алеппо, а также Руайсет-эль-Хорш и Мортлу провинции Латакия, передает ТАСС.

Бакин также сообщил, что представители Центра продолжают обеспечивать работу десяти пунктов пропуска для возвращения беженцев.

В конце июня Россия указала СБ ООН на бесчинства джихадистов в Идлибе.

Ранее Россия неоднократно призывала Турцию прекратить вылазки боевиков из Идлиба.

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